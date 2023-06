DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | scattano le qualifiche | inizia la battaglia con la Q1!

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 minuti: le Ferrari entrano in azione in questo momento, attendono ancora Mercedes e Alpine -17 minuti: subito tutti in pista con le gomme soft, come sempre Red Bull che si piazzano tra i primi ad uscire. 17.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA Q1!!!!!!! 16.58 Pochi istanti e si parte! Condizioni meteo perfette. Scongiurato il rischio pioggia che sembrava scontato. Temperatura di 29° e 43° sul tracciato. 16.56 Anche la Aston Martin sembra pronta perre per a pole position. Alonso e Stroll hanno a disposizione una Aston Martin che su questa pista potrebbe essere eccellente nel T2, meno sui tratti più filanti. 16.53 P1 che ha dimostrato anche come la Mercedes sia in forma sulla pistaca. Hamilton e Russell sono pronti a dareper centrare la ...

16:42 GP, qualifiche: LIVE TIMING Inè tempo di andare a caccia della pole , con Verstappen già in palla come ha dimostrato nelle prove libere . Ma forse, questa volta, avrà vita meno facile perché le Ferrari sono sembrate più ......tempo Saucy per la prima volta in pole È di Gregoire Saucy la pole position del round in, ... Entrambi gli eventi saranno trasmessi insu Sky Sport F1 , canale 207.I tempi delle prime libere del GP d': Verstappen (Red Bull) 1'05"742. Sainz (Ferrari) 1'05"... Per vedere tutta la F1 instreaming: abbonati qui a ...

Qualifiche F1 GP Austria oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole Fanpage.it

F1 GP Austria 2023, Qualifiche - Segui la cronaca live delle prove ufficiali del weekend di Spielberg in diretta venerdì 30 giugno dalle 16.45. La partenza è alle 17.00 ...In Austria è tempo di andare a caccia della pole, con Verstappen già in palla come ha dimostrato nelle prove libere. Ma forse, questa volta, avrà vita meno facile perché le Ferrari sono sembrate più v ...