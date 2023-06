DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | lampi rossi! Pole di Verstappen | ma Leclerc e Sainz vicinissimi!

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 18.12 E quindi ce l’ha fatta di nuovo Max, strappando laanche al Red Bull Ring. Ottima risposta delle Ferrari che si fermano a pochi millesimi. Bene anche Norris, splendido quarto, mentre Perez e Russell sprofondano. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. 18.10 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 MaxRed Bull Racing1:04.391 62 CharlesFerrari+0.048 6 3 CarlosFerrari+0.190 7 4 Lando NORRIS McLaren+0.267 7 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.428 7 6 Lance STROLL Aston Martin+0.502 8 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 7 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.699 7 9 Pierre GASLY Alpine+0.779 6 10 Alexander ALBON Williams+1.432 6 BANDIERA ...

Qualifiche, l'ordine di arrivo. 1 VERSTAPPEN 1:04.391 2 LECLERC 1:04.439 3 SAINZ 1:04.581 19 MAGNUSSEN 1:05.971 20 DE VRIES 1:05.974 Orari F1 GP Austria 2023 Venerdì 30 giugno Ore 17: qualifiche per la corsa Sabato 1° luglio

Formula 1, GP Austria: Verstappen in pole davanti a Leclerc allo Spielberg. Sainz 3° Sky Sport

FORMULA 1 - Max Verstappen conquista la quarta pole position consecutiva (e la quarta di fila in Austria) davanti alle Ferrari. Leclerc torna in prima fila. -2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record