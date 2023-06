DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | la griglia di partenza 2° Leclerc | 3° Sainz Vasseur | “Stiamo lavorando tantissimo”

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE QUALI AGGIORNAMENTI HA PORTATO LA FERRARI INCHARLES: “NON PENSAVO DI ESSERE COSI’ VICINO ALLA RED BULL” CARLOS: “SIAMO DA PODIO”: “TANTO LAVORO IN FABBRICA, ORA COMPLETIAMO L’OPERA” 18.12 E quindi ce l’ha fatta di nuovo Max Verstappen, strappando la pole anche al Red Bull Ring. Ottima risposta delle Ferrari che si fermano a pochi millesimi. Bene anche Norris, splendido quarto, mentre Perez e Russell sprofondano. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. 18.10 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.391 62 CharlesFerrari+0.048 6 3 Carlos...

Formula 1, GP Austria: Verstappen in pole davanti a Leclerc allo Spielberg. Sainz 3° Sky Sport

