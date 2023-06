DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | Ferrari rinata | Leclerc a un soffio da Verstappen in qualifica!

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 E quindi ce l’ha fatta di nuovo Max, strappando la pole anche al Red Bull Ring. Ottima risposta delleche si fermano a pochi millesimi. Bene anche Norris, splendido quarto, mentre Perez e Russell sprofondano. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. 18.10 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 MaxRed Bull Racing1:04.391 62 Charles+0.048 6 3 Carlos SAINZ+0.190 7 4 Lando NORRIS McLaren+0.267 7 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.428 7 6 Lance STROLL Aston Martin+0.502 8 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 7 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.699 7 9 Pierre GASLY Alpine+0.779 6 10 Alexander ALBON Williams+1.432 6 BANDIERA A SCACCHI – ...

Qualifiche, l'ordine di arrivo . 1 VERSTAPPEN 1:04.391 2 LECLERC 1:04.439 3 SAINZ 1:04.581 ...05.948 19 MAGNUSSEN 1:05.971 20 DE VRIES 1:05.974 Per vedere tutta la F1 instreaming: ...L'intero weekend sarà trasmesso insu Sky e in streaming su Now, in differita su TV8. Orari F1 GP2023 live su Sky e su Now Venerdì 30 giugno Ore 17: qualifiche per la corsa Sabato 1° ...Entrambe le prove saranno trasmesse inda Sky Sport F1 , canale 207.

Formula 1, GP Austria: Verstappen in pole davanti a Leclerc allo Spielberg. Sainz 3° Sky Sport

F1 GP Austria qualifiche - Battaglia sul filo dei millesimi tra Max Verstappen e Charles Leclerc al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mon ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record ...