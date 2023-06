DIRETTA F1 | GP Austria 2023 LIVE | alle 17 00 le qualifiche | chi sarà in pole domenica?

(Di venerdì 30 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderanno il via ledel GP d’Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della sessione di prove libere Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio d’, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Red Bull Ring si inizia subito a fare sul serio. Dopo la prima, ed unica, sessione di prove libere disputata in precedenza, dore 17.00 si partirà con le. La Q1, come detto, prenderà il viaore 17.00 e ci darà modo di assistere ai piloti che andranno a caccia ...

F1 GPFerrari SF - 23 - Durante ladella prima sessione di libere valide per il Gran Premio d', decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le novità ...Le qualifiche del GP d'arrivano prima di quanto non ci si aspetti, se si è abituati al solito calendario della F1. ...00 e, come sempre, noi saremo qui a commentarle ininsieme a voi.F1, ladelle PL1 Qui potete rileggere tutta lascritta delle PL1 del Red Bull Ring. Il programma La Formula 1 tornerà in pista alle 17, quando inizieranno le qualifiche e ...

DIRETTA F1, GP Austria 2023 LIVE: qualifiche, si definisce la griglia per domenica OA Sport

Foto di Alessandro Martellotta direttamente dal Red Bull Ring austriaco. Sul Red Bull Ring l’omonima scuderia di casa è sicuramente determinata a fare del suo meglio, e per ora sembra che Max possa an ...F1 GP Austria Ferrari SF-23 - Durante la diretta della prima sessione di libere valide per il Gran Premio d'Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le novità t ...