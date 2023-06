Diretta calciomercato | Salernitana | ufficiale il riscatto di Dia Segui le trattative

(Di venerdì 30 giugno 2023) ROMA - Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Ladella presentazione del calendario della Serie A TIM 2023/2024 verrà condotto da Giorgia Rossi e sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.Brozovic e Inzaghi (LaPresse) -.itVediamo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore di quella che è diventata a tutti gli effetti una telenovela di mercato.

Calciomercato: ultime notizie di oggi 30 giugno 2023 in diretta live Virgilio Sport

La Serie A ha puntato i riflettori sulla prossima stagione. La Lega in queste ore ha ufficializzato la data per la presentazione del calendario. L'appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 luglio ...Qualcuno ha ipotizzato che Kylian Mbappé avrebbe potuto dare del filo da torcere a Usain Bolt sui 100 metri, adesso arriva la simulazione ...