Dilettante | il suo problema la frase su Schlein scatena lo scontro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Sono quattro mesi che, anche in questa trasmissione, cerchiamo di capire dove Ellyvada a parare e ancora non abbiamo inquadrato il tipo di leadership” inizia così il duro giudizio di Mario Lavia, ospite venerdì 30 giugno di Omnibus su La 7. Il giornalista de Linkiesta, alla domanda della conduttrice Alessandra Sardoni sul percorso e su come stia andando l'opposizione parlamentare targata, risponde: “per la sua formazione politico, culturale e umana ha uncon le istituzioni” e specifica “non vede le istituzioni come il principale campo di battaglia”. Lavia motiva le sue parole, la dem si sente “molto più a suo agio con le piazze, con le proteste: va ovunque, quasi tutti i tipi di proteste. E secondo me fa un errore”. Ma non finisce qui. “Secondo me è undi dilettantismo. Di ...