Dietro front Al Nassr | abbassata la cifra per Brozovic | l' Inter blocca il trasferimento

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si tinge di giallo l'operazione Al--Marcelo. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che il club arabo abbia sensibilmente abbassato l'importo da corrispondere all'per ildel centrocampista croato, e la società nerazzurra abbia così stoppato l'affare dato ormai per...

... su tutta la gamma è montato di serie il sistema pre sense, che previene gli impatti con ...la funzione che avverte conducente e passeggero dell'arrivo di veicoli (ciclisti inclusi) da, ...Meno di 48 ore dopo la clamorosa marcia verso Mosca dei mercenari Wagner e il successivodeciso dal loro leader Evgenij Prigoin (Prigozhin), uno dei viceministri degli Esteri russo, ...Da un lato, questodimostra che Furlani non è affatto un testardo suicida . Sa che, se la montagna non va da Maometto, suo malgrado Maometto deve andare dalla montagna e questo fa ben ...

Emanuela Orlandi: tra depistaggi, poteri forti e dietro front OGGI

Marigliano, 30 Giugno - Rimandata la consegna dei lavori del campo Santa Maria delle Grazie. Lo fa sapere in mattinata l' assessore Lina Vivolo. "Per ...Gli studenti che avevano colpito la loro prof di Rovigo con una pistola a pallini alla fine hanno ricevuto un voto in condotta più basso.