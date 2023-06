Diabete in aumento tra under 18 | le ' regole' per i genitori

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Una minaccia chiamataavanza tra i nostri ragazzi. la malattia sta aumentando e due nuovi studi rivelano una preoccupante crescita di diagnosi tra i bambini e gli adolescenti al di sotto dei 18 anni. In occasione dell'appuntamento annuale di questi giorni del 'Theras Day pediatrico' e di quello internazionale dell'Americans Association, si accendono i riflettori su come intervenire per una migliore gestione della malattia anche a livello tecnologico e sul ruolo dei. Il preoccupante risultato arriva da due studi italiani che hanno "valutato l'incidenza deldi tipo 1 in un arco di tempo di 31 anni (dal 1989 al 2019) in due regioni italiane" e "confrontata con quella osservata durante la pandemia di Covid-19 (2020-2021). I risultati dello studio ci ...