Devastato l' agente che ha ucciso Nahel | ' Chiedo perdono'

L'"ha tentato di usarla in modo non letale, ma è stato spinto dalla macchina" in movimento ... La7.it - "Sono, chiedo perdono alla famiglia, non volevo uccidere". Il poliziotto che ...Parigi in fiamme, il poliziotto: 'Non volevo uccidere' 'E'- afferma Lienard a Europe 1 - ...detestabile che per spegnere il fuoco nelle banlieue e nelle città si metta in carcere un'. ...... a Nanterre, "è" e chiede "perdono alla famiglia" del giovane. Lo ha detto a BFM TV l'avvocato dell'ora incarcerato, Laurent - Franck Lienard. "Lui - ha aggiunto il legale - non si ...

L'agente che ha sparato al 17.enne: «Sono devastato, chiedo ... Corriere del Ticino

Il suo avvocato sostiene: "Ha agito legalmente, arrestato per calmare gli animi" e si dice scioccato dalle parole di Macron ...Il poliziotto che martedì scorso ha aperto il fuoco con l'arma di servizio uccidendo il giovane Nahel a Nanterre parla dal carcere attraverso il suo avvocato ...