Detassazione ai dipendenti e flat tax | ci siamo | testo verso l' Aula

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sconto sulla tassazione delle tredicesime e sugli straordinari oltre una certa soglia,sui premi di produttività e rateizzazione mensile per l'acconto e il saldo Irpef per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. Sono solo alcune delle misure introdotte nel ddl sulla delega fiscale dopo il passaggio in commissione Finanze alla Camera dove è terminato l'esame dei singoli emendamenti. L'obiettivo è portare a casa il risultato prima della pausa estiva. Per questo la prossima settimana si procederà con il voto sul mandato al relatore dopo aver incassato i pareri delle altre commissioni competenti. Ilè atteso inalla Camera a partire dal 10 luglio. Poi una volta ottenuto il via libera a Montecitorio passerà al Senato dove sono attesi gli emendamenti sul capitolo che riguarda le sanzioni. Infine tornerà ...

... come il nuovo taglio del cuneo fiscale per iin busta paga, gli incentivi alle imprese che assumono, ladei fringe benefit per icon figli, la flessibilità nei ...... ha dovuto di fatto archiviare la flat tax incrementale per i(sarà oggetto di '... Al suo posto arriverà unadi straordinari e tredicesime che però, come anticipato dal ...Un primo step per ladi tredicesime, straordinari e premi potrebbe entrare in vigore ...aliquota sulle tredicesime prende il posto della flat tax incrementale per i lavoratori, ...

Fisco, meno tasse su tredicesime e straordinari: salta la flat tax ... Fanpage.it

Sconto sulla tassazione delle tredicesime e sugli straordinari oltre una certa soglia, detassazione sui premi di produttività e rateizzazione ...Delega in Aula il 10 luglio, l'ok definitivo dopo l'estate. Leo: "Un passo avanti per la riforma". Nodo superbollo ...