Denuncia un falso tentativo di rapimento dei figli | condannata mamma influencer Voleva aumentare i follower?

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un'sui social media è stataal carcere per aver fatto una falsadidei suoiin un negozio di artigianato in California . Kathleen "Katie" Sorensen , 30 anni, dovrà scontare 90 giorni di carcere. Lo riferisce Cbsnews . La Sorensen aveva chiamato la polizia nel dicembre 2020 dichiarando che una coppia aveva tentato di rapire i suoi due bambini nel negozio...

Ceccano – Falso comunicato inviato a nome dell’Anpi, scatta la ... TG24.info

Cinque giudici su 7 del Tribunale Supremo lo hanno condannato per aver messo in dubbio il sistema elettorale con gli ambasciatori stranieri. «Un’ingiustizia», dice l’ex presidente, che potrà ricandida ...Il conducente, un cittadino extracomunitario già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente (con un'ammenda di oltre 5 mila euro), uso di atto falso e per il ...