Decreto Lavoro | il Parlamento approva il testo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Illa conversione del. Con 154 voti a favore si chiude l’iter parlamentare e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.: le novità delCon l’zione deldeldi conversione in legge delsaranno introdotte delle novità. Tra queste la detassazione delstraordinario e L'articolo proviene da Il Difforme.

Non si sta tre giorni a Bruxelles' mentre 'in Italia c'è una seduta così importante e ieri c'era un'altra seduta importante che era sulla conversione in legge del'. A questo punto in ...Il, appena approvato dal governo, sancisce il superamento del Reddito di Cittadinanza e l'introduzione della nuova misura di contrasto alla povertà, attraverso gli strumenti dell' Assegno ...E ha aggiunto: "Capisco che sia nervosa, perché nell'ultima settimana il centrodestra è andata sotto sul, poi abbiamo visto una maggioranza disertare il voto sul Mes" e, infine, "c'è ...

Bonus estate, smart working, contratti a termine, fringe benefit: tutte le misure del decreto Lavoro Corriere della Sera

La Camera converte in legge il decreto Lavoro varato dal governo Meloni lo scorso primo maggio: ecco le novità introdotte durante il percorso parlamentare ...Riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i fringe benefits, pror ...