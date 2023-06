Decisa frenata dell’inflazione nella zona euro. Le borse festeggiano nella speranza di una Bce più “clemente” sui tassi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Deciso calodellain giugno. Secondo le prime stime distat il carovita si attesta al 5,5% rispetto al 6,1% di maggio. Resta marcato l’incremento dei prezzi per alimentari, alcolici e tabacco (11,7%, rispetto al 12,5% di maggio), seguiti dai beni industriali non energetici (5,5%, dal 5,8% a maggio). In netto calo viceversa la componente energetica (-5,6% dal -1,8% di maggio). L’Italia rimane uno dei paesi dove l’inflazione è più elevata con un indice armonizzato per i criteripei che si colloca al 6,7% davanti a Francia (5,3%) e Spagna (1,6%) e in linea con la Germania (6,8%). Il caloè stato bene accolto dai mercati, con lepee tutte in guadagno. Un’inflazione più bassa accresce la ...

Decisa frenata dell’inflazione nella zona euro. Le borse festeggiano nella speranza di una Bce più… Il Fatto Quotidiano

