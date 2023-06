(Di venerdì 30 giugno 2023) Con la faccetta un po’ così, quell’espressione un po’ così, che mi ritrovo, io son. Com’è che diceva il ministro dell’Interno francese? “incapace sui migranti”? Neanche due mesi e si ritrova in piena guerra civile, alla faccia des les compétent. Perché quella che erutta dalle parti sue è una guerra civile, di francesi contro francesi, più o meno naturalizzati, più o meno di nuova generazione ma francesi. Va sempre a finire così con questi: il nasino all’insù, il ditino all’insù, e le brache all’ingiù. Tremilacinquecento roghi, quattrocento gendarmi feriti, settecento arresti in una volta, urla e sangue ovunque, banlieu in bollore, Macron, altro tipino fino, che scappa precipitosamente dal Consiglio europeo per tornare in una Parigi sconvolta: loro sì che con gli afflussi ci sanno fare. Tre giorni e tre notti di violenze fuori controllo ...

Darmanin, chi è l’incapace Criticava Meloni, ma ora la Francia brucia Nicola Porro

Nahel M., 17 anni, studiava per conseguire il diploma da elettricista e nel frattempo lavorava come fattorino e giocava a rugby.