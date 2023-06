Daniela Santanchè e Flavio Briatore condannati senza appello dal tribunale del buon gusto

(Di venerdì 30 giugno 2023)Garnero già in(Cuneo, 1961), discesa giovanissima a valle dalla Provincia Granda in cerca di fortuna, insieme all’altro avanzo di balera(Verzuolo-Cuneo, 1950), è l’icona perfetta del tipo umano sdoganato e poi valorizzato dalla berlusconizzazione della società italiana: ragazzotti bellocci, senz’arte né parte quanto posseduti da animal spirits che li trasformano in feroci predatoriscrupoli di guadagni facili e abbondanti. Perché stupirsi se la Garnero, superato il capo della sessantina, e il, oltrepassata abbondantemente quota settanta, continuino a dare sfogo alla loro voracità acquisitiva/possessiva pretendendosi imprenditori? L’una spillando soldi a quelli del proprio giro sotto forma di pubblicità, tramite centri di raccolta (le ...

Visibilia, nuove carte sul fondo Negma. Coinvolta una banca di Roma In uno dei tre fascicoli aperti a Milano sul caso Visibilia, che coinvolge la ministra del Turismo, la Procura di Milano, a quanto riporta l' Ansa , ha effettuato già nei mesi scorsi acquisizioni di documenti anche presso Banca Finnat, non indagata e con sede a Roma. Istituto di ...L'azienda Visibilia di proprietà diconcedeva finanziamenti a società terze anche se aveva un rosso di bilancio. Tra queste c'è la D1 Partecipazioni, che apparteneva proprio alla ministra del Turismo. E di cui l'ex ...La maggioranza ha votato un testo contro il ministro del turismopresentato dal Pd. Un voto che ha alimentato sospetti "Assolutamente no" dice il senatore che ci spiega cosa è ...