D’Ambrosio | addio all’Inter e sogno proibito Arabia Saudita – TS

(Di venerdì 30 giugno 2023) Daniloha dato l’via social, anche Steven Zhang si è accodato al difensore per ringraziarlo. Ilè secondo Tuttosport l’– Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Hakim Ziyech, Marcelo Brozovic, ora anche Danilovuole seguire la scia e partire verso l’. Il difensore ha salutato proprio ieri l’Inter con un post su Instagram commovente, Steven Zhang lo ha ringraziato per gli anni da assoluto protagonista in maglia nerazzurra. Il giocatore di origini campane ha già rifiutato diverse offerte dalla Turchia, aspetta qualche proposta araba per il suo futuro. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

E' quasi una lettera aperta all'amico di tante battaglie che va via l'editoriale di Filippo Tramontana per L'interista, con protagonista Daniloche ha scritto la letteraall'Inter. Questi i passaggi principaliDopo tante remore, Brozovic h deciso di accettare l'offerta dell'Al Nassr e di sottoporsi lle visite mediche, sbloccando il calciomercato dell'Inter. Intanto ieri l'diai tifosi,per via della decisione del club di non rinnovare. Giornata nche di visite: il Milan accoglie Loftus - Cheek . Attesa per oggi l'ufficialità di Timothy Weah alla Juventus,...Nove anni e mezzo, 284 presenze, 21 gol, 20 assist e 5 trofei dopo: Daniloha dettoall' Inter con una commovente lettera a quella che è stata non soltanto la sua "sede" di lavoro, ma anche e soprattutto la sua squadra del cuore. "Avrei voluto terminare la ...