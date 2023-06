Dall'omicidio di Primavalle alle bombe russe. Il "quasi niente" che accomuna le nostre tragedie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ieri sfogliare un quotidiano era un incubo. Nella prima pagina c’era una ragazza romana di, Michelle Maria, 17 anni, uccisa a coltellate e lasciata in un carrello dal suo presunto assassino, 17 anni. Nella prossima pagina c’erano due ragazzine, due gemelle, Anna e Yulia, 14 anni, schiacciate sotto le rovine di una pizzeria di Kramatorsk insieme ad altre 9 persone uccise e decine di ferite. Un missile russo, precisamente mirato. Alla pagina successiva c’era un ragazzo francese, Naël, 17 anni, sparato a bruciapelo da un poliziotto. Un incubo. Ma perché rimettere in fila queste notizie? Che cosa c’è adrle?, certo.. In una cronaca romana si cita la frase di un signore di: “Ho una nipote di ...

Non ha negato l'né ha scaricato la responsabilità su altri. Sul movente la sua versione ... era innamorato penso ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo'altra parte di Roma, che è ......un ordine di arresto della Corte penale internazionale con l'accusa di deportazione di bambini'... Adesso si trova in carcere e contro di lui è stata aperta un'inchiesta percolposo da ...È accusato distradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza. In ... Roberto Rondinelli, medico legale di Padova, ha sostenuto che il lampeggio fatto'autista del ...

Daniela, la mamma di Michelle riferendosi al ragazzo accusato dell'omicidio della famiglia: "L'ho visto due o tre volte era molto educato, più del dovuto" ...L'assassionio a coltellate della ragazza romana, le due gemelle nella pizzeria di Kramatorsk, il ragazzo francese, Naël, ucciso a bruciapelo da un poliziotto. E una frase che mette in fila tutti quest ...