Dall’immigrazione all’Ucraina | i temi del Consiglio europeo Flavia Giacobbe a TG2 Post Il video

"Significa noclandestina, no ... "Significa noclandestina, no'... ha sostenuto Morawiecki, "nel caso dell', ...'altra parte, le porte per Morawiecki ......dare 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi'...miliardi di euro di aiuti aggiuntivi, ...nulla sull'uso dei fondi europei inviati'... 'Invece di fermare l'illegale, Bruxelles ......spesa nel campo delicatissimo dell'(...dare 50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi'...50 miliardi di euro di aiuti aggiuntivi,...nulla sull'uso dei fondi europei inviati'...

Consiglio Ue, riprendono i lavori: sul tavolo i migranti, pesano i no di Polonia e Ungheria - Violenze in Francia, Macron lascia il vertice dell'Ue per la riunione dell'unità di crisi - Violenze in Francia, Macron lascia il vertice dell'Ue per la riunione dell'unità di crisi RaiNews