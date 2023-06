Dalla lite al debito di 30 euro | le ipotesi sull' omicidio di Michelle Maria Causo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unafinita in tragedia, scatenata forse da un piccolo, di poche decine di, o magari da un approccio non ricambiato. Sono queste le principali poste su cui gli inquirenti sono al lavoro per chiarire il movente dell'di, la 17enne uccisa a coltellate...

Su iPhone c'è Lirum Device Info, mentre su Android ecco Device Info HW , entrambe gratuite e ... è preferibile spegnerlo e scollegarlopresa di corrente e rimuovere anche cover o custodie. ...... coordinatiprocura di Napoli Nord. Secondo quanto ricostruito, alla base dell'omicidio ... Morto ragazzo di 17 anni L'accoltellamento è avvenuto nella notte in piazza Villa durante unatra ......di Casal di Principe nell'ambito delle indagini coordinateProcura di Napoli Nord. Confermata dalle indagini l'ipotesi secondo cui le coltellate sono state inferte al termine di una. LA ...

Casal di Principe, 17enne accoltellato e ucciso: fermato 20enne Sky Tg24

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato per l'omicidio del 18enne ucciso a coltellate la scorsa notte nei pressi di piazza Villa a Casal di Principe, in ...Non ce l’ha fatta il 31enne ricoverato in Rianimazione a Seriate, disposta l’autopsia. Nel frattempo, il 26enne ha raccontato cosa sarebbe successo sabato sera ...