Dal Mes al Pnrr Meloni a Bruxelles con un «pacchetto» pieno di guai

Ilin primis. Dopo la menzione in una lettera al presidente del Consiglio europeo Charles ... Da Bruxelles è stato ribadito più volte che la ratifica di un impegno già presogoverno italiano non ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notiziemondo È iniziato a Bruxelles il Consiglio europeo. Una due giorni (29 e 30 giugno) dedicata ...ed economia in generale. ...... la premier Meloni esceconsiglio europeo dicendo che non bastano i 12 miliardi messi a disposizione da Ursula von der Leyen. Come è stata accolta dopo il no ale l'attacco alla Bce di ieri ...

Dal Mes ai ritardi del Pnrr: le questioni aperte di Meloni con l’Ue punto per punto Corriere della Sera

La bozza delle conclusioni del Consiglio europeo è «un’ottima base di partenza». È soddisfatta la premier Giorgia ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...