(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel mese di maggio,Kai ha subito un brutto infortunio al ginocchio, procurandosi la rottura del legamento crociato. La wrestler si è subito sottoposta a un intervento chirurgico, iniziando, di conseguenza, la riabilitazione. Ovviamente, un infortunio di questa portata richiede diverso tempo per essere superato, ma stando a quanto riferito da Kai, il suo ginocchio sta recuperandovelocemente. Il commento Parlando del suodurante una diretta streaming su Twitch, la wrestler ha detto:“Durante la sessione di riabilitazione di oggi ho fatto delle spinte che sonofaticose. Sono riuscita a fare degli squat con la sbarra e la macchina per gli squat, quindi siamo a buon punto. Non sono fuori da neanche cinque settimane e mi sto muovendorapidamente. Questo è ...

Dakota Kai: “Il mio recupero sta procedendo molto bene” Zona Wrestling

