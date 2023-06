Da quest' anno nella top ten entra anche il Paese del Dragone

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’associazione “Borghi più belli della Terra” è un’organizzazione internazionale che promuove e valorizza i borghi e i piccoli centri urbani di eccezionale bellezza e interesse storico-culturale in diversi paesi del mondo. Fondata nel 1994 in Francia con il nome di “Les Plus Beaux Villages de France“, si è successivamente espansa a livello internazionale e farne parte è un riconoscimento molto importante perché i borghi selezionati ricevono un marchio di qualità e beneficiano di una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale. ...