Da Ndicka a Thuram passando per Aouar | la top 11 degli arrivi prima dell'apertura del mercato

(Di venerdì 30 giugno 2023) Domani apre il calcioestivo, ma questo non ha impedito alle squadrea nostra Serie A di muoversi in anticipo e chiudere accordi...

In attesa di annunciare il colpo Marcusa parametro zero, il mercato dell' Inter è pronto a decollare con Frattesi e Lukaku sempre ... si legge nel comunicato EVANalla ROMA (da ...Il mercato dell'Inter Dopo essersi assicurato a parametro zero Marcusin attacco, ora l'... si legge nel comunicato EVANalla ROMA (da svincolato) Altra ufficialità a parametro zero ...Subito dopo l'allontanamento di Maldini, l'AD si era precipitato su 2 giocatori del campionato tedesco a fine contratto: ', in uscita da Eintracht e Borussia. Con 'è stato più ...

Da Ndicka a Thuram passando per Aouar: la top 11 degli arrivi ... Calciomercato.com

Thuram all'Inter da svincolato, come già Aouar e Ndicka alla Roma. Brozovic stoppa i sauditi e frena l'arrivo di Frattesi, il Milan si muove ...