Cuneo fiscale | Reddito di cittadinanza | benefit e smartworking | tutte le novità del decreto lavoro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Riforma deldi, taglio dela partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine , innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i fringes, ...

Tra le misure contenute nel testo figurano riforma del reddito di cittadinanza, taglio dela partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di ...Tra le misure contenute nel testo figurano riforma del reddito di cittadinanza, taglio dela partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di ...Riforma del reddito di cittadinanza, taglio dela partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine , innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i fringe benefits, proroga dello smart working. Dopo l'ok del Senato ...

Lavoro, dal taglio del cuneo fiscale all'Assegno d'Inclusione Sky Tg24

Riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine ...(Teleborsa) - Dopo l'ok del Senato della scorsa settimana, con il via libera della Camera (154 voti a favore, 82 contrari e 2 astensioni) – che già martedì aveva votato la fiducia al governo – il decr ...