Cuadrado saluta la Juventus | «Quello ai colori bianconeri non sarà mai un addio»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Juan, giocatore della, ha scritto una lettera ai tifosidopo l’ufficialità del suo mancato rinnovo Juan, giocatore della, ha scritto e pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera ai tifosidopo l’ufficialità del suo mancato rinnovo. PAROLE – «Grazie Dio. Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della. Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà. Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera. Per tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ai tifosi e alla società, una grande famiglia che non mi ha fatto mai mancare affetto e stima. E ora, dopo 314 partite e 11 trofei alzati al cielo ...

Commenta per primo Su Instagram , Juanla Juventus , con un lungo messaggio che si conclude con una emoticon significativa: una faccina in lacrime. Il colombiano, classe 1988 e in scadenza di contratto, lascia i bianconeri ...È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus - ha esorditonel suo post Instagram. Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di ...LE LACRIME DI- Su Instagram , anchela Juve, con un lungo messaggio che si conclude con una emoticon significativa: una faccina in lacrime. ' Storia di un grande amore. È ...

CUADRADO SALUTA LA JUVE: "NON SARÀ MAI UN ADDIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Storia di un grande amore. È quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus. Abbiamo vinto e gioito insieme, ...La Juventus saluta ufficialmente Juan Cuadrado. Con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale, il club bianconero si è così rivolto al colombiano: ...