Cuadrado lascia la Juve | il saluto al club

... Juansaluta la Juventus , con un lungo messaggio che si conclude con una emoticon significativa: una faccina in lacrime. Il colombiano, classe 1988 e in scadenza di contratto,i ...Juanla Juventus. Sono state otto annate ricche, speciali, indimenticabili. Anno dopo anno, Panita è stato una delle certezze da cui ripartire. In qualsiasi ruolo, con qualsiasi ...Juanla Juventus. Sono state otto annate ricche, speciali, indimenticabili. Anno dopo anno, Panita è stato una delle certezze da cui ripartire. In qualsiasi ruolo, con qualsiasi ...

Cuadrado lascia la Juventus: il comunicato ufficiale del club Tuttosport

Su Instagram, Juan Cuadrado saluta la Juventus, con un lungo messaggio che si conclude con una emoticon significativa: una faccina in lacrime. Il colombiano, classe 1988 e in scadenza di contratto, la ...Oggi, dopo un viaggio lungo otto stagioni, è arrivato il momento dei saluti. Juan Cuadrado lascia la Juventus. Sono state otto annate ricche, speciali, indimenticabili. Anno dopo anno, Panita è stato ...