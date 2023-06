Cuadrado addio alla Juve | ' ho difeso una maglia leggendaria'

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Grazie Dio, storia di un grande amore: è quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con ladellantus": comincia così il lungo messaggio social di Juandopo l'ai ...

"Grazie Dio, storia di un grande amore: è quella che oggi si chiude per me dopo 8 stagioni con la maglia della Juventus": comincia così il lungo messaggio social di Juandopo l'ai bianconeri. "Abbiamo vinto e gioito insieme, superando uniti anche i momenti di difficoltà, sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera - ha aggiunto su ...... è arrivato il momento di salutarsi , anche se quello ai colori bianconeri non sarà mai un. Grazie Juventus, è stato Bello! Fino alla fine! ", conclude- aggiungendo un'emoticon bianca,...Juanha dettoalla Juventus: niente rinnovo del contratto, l'esterno colombiano ha salutato i bianconeri dopo otto stagioni. La società torinese sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un ...

