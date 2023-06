(Di venerdì 30 giugno 2023) Da domani nel centro storico di, perla dell'Adriatico croato, sarà vietato trainare valigie econ le, per ilche soprattutto di notte disturba gli abitanti locali.

Da domani nel centro storico di Dubrovnik, perla dell'Adriatico croato, sarà vietato trainare valigie e bagagli con le ruote, per ilrumore che soprattutto di notte disturba gli abitanti locali. Il centro storico della città dalmata è conosciuto per le sue strade e viuzze di pietra, ripide e irregolari, fattore che accentua ...... Olanda e Belgio sono finite alle spalle di Georgia e Portogallo; laè stata materasso del ... 'Forse c'è bisogno di un grado diverso di durezza, educhiamodolcemente i nostri giocatori. ...La Ribarnica , insieme al mercato delle erbe e alle botteghe alimentari è ancora il cuore pulsante di una Rovigno oggi nonaffollata. Acquisto pane, cipolle e una scatola di sardine, le ...

Croazia: troppo rumore, a Dubrovnik vietati i bagagli su ruote - Europa Agenzia ANSA

Da domani nel centro storico di Dubrovnik, perla dell'Adriatico croato, sarà vietato trainare valigie e bagagli con le ruote, per il troppo rumore che soprattutto di notte disturba gli abitanti locali ...Anche Joan Laporta, presidente del Barcellona, si è rassegnato: «Per questioni economiche non stiamo valutando queste operazioni. Brozovic non andrà al Barcellona. Brozovic ha un’offerta dalla Saudi L ...