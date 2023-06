Cristiano Meoni alla direzione dei tre quotidiani emiliani del gruppo Sae - Primaonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Novità nelSAE , doveguida dei treGazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e Carpi e La Nuova Ferrara arriverà dal 3 luglio (per firmare dal 4), pratese, 54 anni, attuale vice direttore del Tirreno, quotidiano dove ha trascorso praticamente ...

Novità nel Gruppo SAE , dove alla guida dei tre quotidiani emiliani Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e Carpi e La Nuova Ferrara arriverà dal 3 luglio (per firmare dal 4), pratese, 54 anni, attuale vice direttore del Tirreno, quotidiano dove ha trascorso praticamente l'intera carriera.prende il posto del suo attuale direttore al Tirreno, Luciano ......con il concerto intitolato Love Songs affidato alla sapiente direzione del maestroGrasso ... che si presenta in versione rinnovata con Andrea, voce solista, Greta Merli e Alessio Masoni ...Novità nel Gruppo SAE , dove alla guida dei tre quotidiani emiliani Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e Carpi e La Nuova Ferrara arriverà dal 3 luglio (per firmare dal 4), pratese, 54 anni, attuale vice direttore del Tirreno, quotidiano dove ha trascorso praticamente l'intera carriera.prende il posto del suo attuale direttore al Tirreno, Luciano ...

Cristiano Meoni alla direzione dei tre quotidiani emiliani del gruppo ... Primaonline

Novità nel Gruppo SAE, dove alla guida dei tre quotidiani emiliani Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e Carpi e La Nuova Ferrara arriverà dal 3 luglio (per firmare dal 4) Cristiano Meoni, pratese, ...