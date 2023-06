Cremonese | UFFICIALE | Braida lascia il club grigiorosso

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ariedohato ufficialmente la dirigenza della. Lo ha comunicato ilcon una notaAriedohato ufficialmente la dirigenza della. Lo ha comunicato ilcon una nota. COMUNICATO – U.S.comunica che oggi, venerdì 30 giugno, cessa il rapporto di collaborazione con Ariedo. La società desidera ringraziareper il lavoro svolto durante la sua permanenza inche ha avuto il suo apice nella promozione in Serie A. Un in bocca al lupo per le sue prossime avventure professionali.

La società grigiorossa ha comunicato di aver cessato la collaborazione con il dirigente sportivo, ringraziandolo e augurandogli il meglio per il futuro.