Cremona | riapre Casa Stradivari | sarà liuteria | centro culturale e residenza d' artista

(Di venerdì 30 giugno 2023) Milano, 30 giu. (Adnkronos) -la storica dimora in cui visse e lavorò Antonio, il liutaio più conosciuto al mondo. L'inaugurazione, in programma martedì prossimo 4 luglio, alle 11, coincide con una data evocativa: il 4 luglio 1667 Antoniosposa Francesca Ferraboschi ed entra nell'edificio dell'attuale corso Garibaldi dove, nella bottega al piano terra, costruirà pregiati strumenti ad arco che entreranno nella storia.rinasce ora come atelier die luogo di formazione per giovani artigiani, comeartistica. Il progetto di restauro e rilancio è stato ideato e promosso dal violinista Fabrizio von Arx, direttore artistico della ...

dopo 343 anni riapre la casa nuziale di Antonio Stradivari, sommo liutaio universale. A curare la riapertura la Fondazione Casa di Stradivari che ha ristrutturato l'immobile e organizzerà master per liutai e violinisti provenienti da tutto il mondo. Le iniziative a Cremona sono in programma dal 2 al 4 luglio

Cremona, riapre la dimora storica di Stradivari grazie al violinista svizzero-napoletano Fabrizio von Arx ilmattino.it

