Cracovia | boxe | Mouhiidine in finale nei 92 kg e carta olimpica per Parigi 2024**

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cracovia, 30 giu. - (Adnkronos) - Colpo grosso di Aziz Abbesai Giochi Europei di Cracovia. Nei 92 kg l'azzurro sconfigge in semiil polacco Mateusz Bereznicki con un perentorio 5-0 e vola in. Il successo vale anche la(pass individuale) per i Giochi Olimpici di2024.

' Papà, andiamo a Parigi '. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes Mouhiidine , in lacrime dopo la vittoria nella semifinale dellaai Giochi Europei di2023 . Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l'azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto ha conquistato la carta olimpica ...Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro Samet Gumus, però, non c'è stato nulla da fare. L'atleta Italia Team è stato ......Abbes Mouhiidine può coronare il sogno più bello ed entrare nella storia dellamondiale. Tutto passa, però, dall'appuntamento col destino alle ore 16:15 di oggi alla Nowy Targ Arena di...

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semi ...