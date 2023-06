Cracovia 2023 | tiro a volo | oro e pass olimpico per Mauro De Filippis nel trap

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. - (Adnkronos) -Deconquista la medaglia d'oro nelai Giochi Europei die stacca ilnon nominale per i Giochi di Parigi 2024. Argento per il ceco Vladimir Stepan e bronzo per lo svedese Rickard Levin Andersson.

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadra ai Giochi Europei di. Il loro cammino sulle pedane della Tauron Arena è iniziato con un netto 45 - 16 ai danni del Belgio. Ai quarti di finale è toccato all'Ucraina arrendersi agli azzurri, vittoriosi per 43 - 28.Sono arrivata preparata e serena ae sono riuscita a portare a casa la carta olimpica. E poi è arrivato un oro nell'unica gara che mancava nel mio palmares". "Parigi 2024 Dopo la delusione ...Mauro De Filippis conquista la medaglia d'oro nel trap maschile del tiro a volo ai Giochi Europei die la carta olimpica (per nazione) per i Giochi di Parigi 2024. L'azzurro ha dominato la finale della gara individuale, sfoderando una precisione assoluta che era mancata nelle ...

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023 – L'ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE È CAMPIONE D'EUROPA! BRONZO PER ... Federazione Italiana Scherma

È di bronzo la squadra maschile italiana di spada impegnata ai Giochi Europei di Cracovia: il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli prima cede a ...Dal 21 giugno al 2 luglio, gli atleti provenienti da 48 Paesi saranno in gara per le medaglie dei Giochi Europei 2023 in 29 diverse discipline, 19 delle… Leggi ...