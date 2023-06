Cracovia 2023 | tiro a volo | oro e pass olimpico nel trap per Jessica Rossi

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro nelai Giochi Europei die conquista ilnon nominale per i Giochi di Parigi 2024. Medaglia d'argento per la finlandese Satu Makela-Nummela e bronzo per la slovacca Jana Spotakova.

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023 – L'ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE È CAMPIONE D'EUROPA! BRONZO PER ... Federazione Italiana Scherma

