Cracovia 2023 | scherma | bronzo degli azzurri nella spada a squadre

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. - (Adnkronos) - Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno vinto la medaglia dia squadra ai Giochi Europei di. Il loro cammino sulle pedane della Tauron Arena è iniziato con un netto 45-16 ai danni del Belgio. Ai quarti di finale è toccato all'Ucraina arrendersi agli, vittoriosi per 43-28. Poi una semifinale complicata contro l'Ungheria che, dopo il tentativo di rientro da parte dei ragazzi del commissario tecnico Dario Chiadò, ha prevalso con il punteggio di 45-35. I nostri schermidori, nonostante la finale per l'oro appena sfumata, non si sono scomposti e nel duello per il podio contro la Francia hanno tirato fuori gli attributi. In una sfida difficile condotta sempre in ritardo, infatti, hanno ...