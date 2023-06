Cracovia 2023 | scherma | argento per le azzurre della sciabola**

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’nella sciabola femminile a squadre ai Giochi Europei di Cracovia. LeMartina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile cedono in finale alla Francia per 45-38. Per loro, oltre al podio continentale, anche punti importanti nel ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'articolo CalcioWeb.

← Giochi Europei di, oro per Foconi e compagni Potrebbe anche interessarti Declassamento ospedale Branca, le istituzioni: 'Ferma contrarietà'Medaglia d'argento per l'Italia femminile a squadre della sciabola nell'ultima gara di scherma ai Giochi Europei di. Le azzurre, dopo il bronzo nella spada maschile, salgono di nuovo sulle pedane polacche e vengono però battute in finale dalla Francia per 45 - 38. Arriva comunque un prestigiosissimo ...Il campione ternano Alessio Foconi insieme ai suoi compagni di squadra Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Filippo Macchi ha ottenuto una straordinaria vittoria ai Giochi Europei di. Nella quinta giornata di gara, la squadra italiana ha dominato le competizioni, conquistando l' oro e ottenendo punti preziosi per la Qualifica Olimpica di Parigi 2024 . La squadra ...

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023 – ULTIMA GIORNATA CON LE ... Federazione Italiana Scherma

Terza giornata di gare per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Venerdì dedicato al torneo di doppio misto, dove c'è stata poca g ...Giordana Sorrentino chiude il proprio cammino ai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska con la medaglia di bronzo. L'azzurra è stata infatti sconfitta in semifinale nei 50 kg dall ...