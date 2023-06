Cracovia 2023 | Jessica Rossi | ' stesse sensazioni di Londra 2012 | sono ancora io'

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. - (Adnkronos) - “Questa gara mi ha ricordato l'Olimpiade di, le. Cila stessadel”. Questa la gioia della campionessa olimpica didopo la medaglia d'oro nel trap ai Giochi Europei. “Ieri è stata una giornata perfetta, non ho sbagliato nulla -ha aggiunto- poi però ho avuto un'intossicazione alimentare, vomito e febbre per tutta la notte, alle 3.30 pensavo di fare fatica a stare in piedi. È stato davvero difficilissimo, ho dormito poco, con lo stomaco non stavobenissimo ma tutto è andato come doveva.arrivata preparata e serena a ...

' Papà, andiamo a Parigi '. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes Mouhiidine , in lacrime dopo la vittoria nella semifinale della boxe ai Giochi Europei di. Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l'azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto ha conquistato la carta olimpica per le Olimpiadi di ...Fuori dai confini torinesi, dal 9 al 12 novembreEXPOSED sarà presente a PARIS PHOTO con un ...(2018). Vitale è docente senior presso l'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna (...Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro Samet Gumus, però, non c'è stato nulla da fare. L'atleta Italia Team è stato ...

GIOCHI EUROPEI CRACOVIA 2023 – L'ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE È CAMPIONE D'EUROPA! BRONZO PER ... Federazione Italiana Scherma

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – “Questa gara mi ha ricordato l’Olimpiade di Londra, le stesse sensazioni. Ci sono, sono ancora la stessa Jessica Rossi del 2012”. Questa la gioia della campionessa ol ...Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadra ai Giochi Europei di Cracovia. Il loro ...