Covid | Bassetti | ' varianti non interessano più a nessuno | fatto troppo terrorismo'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - "Penso che lenon interessino più a, quindi sapere che Kraken ha superato in qualche modo Arturo o che Arturo ha superato Kraken" come ha evidenziato un report dell'Organizzazione mondiale della Sanità "credo che interessi poco, la variante XBB ormai è predominante e ovviamente tra le XBB 1.16 o 1.5 o 1.4 o 1.3 ci sono poche differenze. Ripeto ancora una volta: parlare dinon aiuta, non serve ae quindi è il caso di finirla. Tutto ilche è statosullenon ha portato a nulla ma hasì che la gente abbia perso credibilità nel mondo della medicina e della scienza". Così Matteo, ...

Covid, “inutile terrorismo sulle varianti”. Bassetti affonda l’Oms Il Tempo

