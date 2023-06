Cosa sono i neopronomi e perché dovremmo conoscerli e imparare a usarli

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 30 giugno 2023) «Quali pronomi devo utilizzare per rivolgermi a te?», «Qualipreferisci?», e ancora «Con quali pronomi ti senti più a tuo agio?». Si tratta di quesiti forse “insoliti”, ma ai quali dobbiamo fare sempre più attenzione, e chesforzarci di inserire nelle nostre interazioni quotidiane, soprattutto quando abbiamo a che fare con persone appena conosciute o con cui abbiamo poca confidenza. Negli ultimi tempi, poi, il panorama si è arricchito e, oltre ai “canonici” she/he/they (“lei/lui/loro”), hanno fatto la loro comparsa anche i(sebbene, come vedremo, la loro presenza non è recente, bensì affonda le sue radici nei testi letterari di qualche secolo fa), particolarmente diffusi sui social. Ma chee come si usano? Scopriamolo nel ...