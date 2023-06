Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 | gli eventi del weekend in programma

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’estate è arrivata e con essa la voglia di divertirsi, scoprire, assaporare e vivere la città e il territorio in tutta la loro bellezza.e iloffrono tantissime opportunità per trascorrere unindimenticabile, tra arte, cultura, musica, gastronomia e natura. Che siate amanti dello spettacolo o della storia, della magia o della musica, del cocomero o del saxofono, troverete sicuramente l’evento che fa per voi. Ecco una selezione dida non perdere1 e. GlidiRisate assicurate con Andrea Perroni all’Ostia Antica Festival Se volete ridere fino alle lacrime con la comicità irriverente e dissacrante di Andrea Perroni, non ...

In attesa di capiresuccederà sul fronte Mbappé, non mancano le incognite su come si ... Icardi invece vorrebbe restare al Galatasaray e nonpiù ritorno in Francia. Ma occhio alle tante piste ...Gli chiedo disi tratta e mi spiega che questa squadra non gli assomiglia, che non possiamo ... Lo scorso aprile il PSG aveva aperto un'inchiesta interna perluce sulla vicenda e già diversi ...Visto che mancano ancora poche ore al termine ultimo del 30 giugno 2023 , vediamo quindi chi deveattenzione e questa data esuccede una volta superata una tale scadenza. leggi anche ...

Cosa fare nel weekend a Udine e dintorni UdineToday

Arezzo, 30 giugno 2023 – Manca sempre meno a MEN/GO MUSIC FEST: dal 4 al 9 luglio torna la grande musica a PARCO IL PRATO di AREZZO. Sei giorni con i migliori artisti della scena, un parterre di tutto ...(Agenzia Vista) “Abbiamo chiesto tutti insieme di rinviare di quattro mesi il Mes per fare una valutazione complessiva. Nessun problema con ...