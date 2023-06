Cortona | Signorelli 500 | sconti reciproci fra i biglietti di Maec e Museo Diocesano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si tratta di un accordo per il biglietto scontato reciproco: ogni visitatore che si presenterà in uno dei due musei con il biglietto dell'altro, avrà diritto alla tariffa ridotta

L'artista israeliana sabato 1 luglio inaugurerà la manifestazione. Non solo musica, ma anche incontri dedicati acittà di FrancescoFirmato il protocollo di intesa tra i comuni die di Città di Castello che prevede fino alla fine del 2023 che prevede "l'introduzione di un biglietto ridotto o agevolato per i visitatori delle rispettive strutture museali

Dopo la vittoria riportata in piazza Grande il 17 giugno scorso, il Quartiere di Porta Sant'Andrea è pronto a celebrare la conquista della 38esima lancia d'Oro. I festeggiamenti ufficiali avranno iniz ...