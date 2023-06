Corte Suprema Usa ‘boccia’ Biden | no a cancellazione debiti studenti

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – Ladegli Stati Uniti ha bocciato il programma dideidegliche hanno ricevuto prestiti governativi per pagarsi gli studi universitari. Con sei voti contro tre, laa maggioranza conservatrice ha decretato che il presidente Joenon ha il potere di imporre una misura così onerosa per le casse dello stato – il costo stimato è di 400 miliardi di dollari – senza che vi sia una legge specifica del Congresso. L'anno scorso, il segretario all'Istruzione Miguel Cardona ha annunciato un programma per condonare fino a 10mila dollari di debito studentesco, che possono salire fino a 20mila per i redditi più bassi. Il condono era una delle promesse elettorali di. L'amministrazione aveva ...

