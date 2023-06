Corriere dello Sport – ha firmato fino al 2027

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 giugno 2023) MILANO – Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'annuncio arriva dallo stesso club rossonero sui propri canali: il centrocampista inglese, di origini guyanesi e proveniente dal Chelsea, sbarca in rossonero a titolo definitivo e firma "un contratto validoal 30 giugno". Milan, ecco Loftus Cheek: il comunicato ufficiale "Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall'esperienza al Crystal Palace nel 2017-18 e da quella al Fulham nel 2020-21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, un Mondiale per Club, una Europa League, una Supercoppa Europea e una Coppa di Lega", scrive il Milan nel comunicato ...