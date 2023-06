Corpo da sogno e passione irrefrenabile per i colori azzurri | a Napoli sono tutti pazzi di lei Foto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il suofa letteralmente sognare i tifosi del: grande fan della squadra Campione d’Italia, la nota influencer fa imresui social con i suoi scatti Con l’arrivo del caldo, è arrivato finalmente il momento di godersi le proprie vacanze al mare, in attesa di ritornare a tifare per idel proprio cuore. Lo Scudetto conquistato dalnella stagione appena conclusa ha reso ancor più indimenticabile questa estate del 2023, caratterizzata dalla gioia ma anche dalla curiosità di scoprire come sarà ildi Rudi Garcia. Così, mentre le notizie di calciomercato continuano a moltiplicarsi, con la sessione estiva dei trasferimenti non ancora iniziata ufficialmente ma già in pieno fermento, c’è chi sui social pensa a infiammare ...