Coppa Italia | le date UFFICIALI della stagione 2023 2024

Lapartirà il 6 agosto con il turno preliminare. I trentaduesimi il 13 agosto, i sedicesimi il 1° novembre. Gli ottavi in programma il 6 e 20 dicembre e il 10 e 17 gennaio, mentre i ...Lascatterà il 6 agosto con il turno preliminare. I trentaduesimi il 13 agosto, i sedicesimi l'1 novembre. Gli ottavi in programma il 6 e 20 dicembre e il 10 e 17 gennaio, i quarti il 31 ...ROMA - Ufficializzate la sede e la data della sfida di Supercoppa Primavera Tim 2023/24 che vedrà contandersi il trofeo il Lecce campione d'e la Roma vincitrice della...

COPPA ITALIA 2023/24: LA FINALE IL 15 MAGGIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Palermo, ufficiosamente, affronterà il Cagliari, per il piazzamento in classifica delle due squadre nell'ultima stagione ...Sono state ufficializzate le date per la prossima Serie A e per la prossima Coppa Italia; la nuova stagione sta prendendo il via.