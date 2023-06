Coppa Italia 2023 2024 | le date | il calendario completo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Manca sempre meno all’inizio della stagione calcisticana. La Lega di Serie A ha ufficializzato ledella prossimache partirà il 6 agosto col turno preliminare ed anche della prossima Serie A che inizierà il prossimo 20 agosto. Per quanto riguarda il campionato, questo si comporrà di , un solo turno infrasettimanale (27 settembre) e 4 soste per le nazionali (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo), con chiusura il 26 maggio. Per quanto riguarda, invece, laprenderà avvio il 6 agosto, il 13 i trentaduesimi, poi l’1 novembre i sedicesimi. Gli ottavi saranno distribuiti in 4 finestre: 6 e 20 dicembre e 10 e 17 gennaio, il 31 gennaio i quarti mentre le semifinali si giocheranno ad aprile (andata il ...

