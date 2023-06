Continuità con il luogo e con le persone

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ha gli occhi vispi e il viso entusiasta mentre racconta la sua storia Carlo Babini che, dopo una carriera in multinazionali come DuPont e Bacardi Martini, nel 2018, a 41 anni, ha preso le redini di Bacamul, l’azienda immobiliare di famiglia, ereditando dal padre Roberto e dallo zio Achille l’approccio cauto e appassionato di chi non ha debiti e non deve rispondere ad azionisti insaziabili. Da quando hanno comprato il primo hotel a Venezia, il Londra Palace nel 1938, al secondo a Firenze, sono passati la bellezza di 65 anni. «Non bisogna avere fretta, passerà un altro treno», è il motto di casa. È infatti il 2003 quando i Babini comprano The Place (ex JK Place). «Un gioiellino, sotto gli occhi di tutti: posizione spettacolare davanti a Santa Maria Novella, una delle basiliche più belle del Rinascimento, poche camere, design raffinatissimo», spiega Carlo.è la ...