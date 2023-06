... ndr) di aprire un confronto di merito e senza pregiudizi" Opposizioni:minimo è punto ...unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni" affermano in una nota congiunta Giuseppe(..."Da anni il Movimento 5 stelle si batte per introdurre, anche in Italia, ilminimo legale. Una misura di dignità, uno strumento per combattere sfruttamento e precarietà ... Giuseppe, in un ...Quindi c'è una proposta su cui abbiamo raggiunto un accordo sulminimo legale di cui sono ... Giuseppe

Conte: Su salario minimo legale abbiamo lavorato a fari spenti, dare dignità a lavoratori La7

Italia Viva dice no al testo sul quale sono d'accordo tutti. E Forza Italia: "Nel Terzo polo è fratelli-coltelli" ..."Questa battaglia - è questa la novità - non la combatteremo più da soli: dopo aver raggiunto un accordo con le altre forze di opposizione, nei prossimi ...