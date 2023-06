Consiglio Ue | Meloni soddisfatta | “Italia | nuovo modello da seguire”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Sono contenta del consenso da parte deleuropeo su come stiamo affrontando i rapporti con la Tunisia. L’può diventare unsu rapporti con il Nord Africa. Abbiamo convinto tutti”. Queste le parole di Giorgiaai giornalisti, al termine deleuropeo. “Se l’Europa offre un’alternativa ai migranti che tentano di lasciare L'articolo proviene da Il Difforme.

La premier: "Mai delusa da chi difende i propri interessi nazionali" "Sono molto soddisfatta dei risultati di questoeuropeo". E' quanto ha detto la premier Giorgiaal termine del ...Al termine del vertice dei Ventisette, la presidente delcommenta il no di Polonia e Ungheria all'accordo finale sui migranti: "Non sono insoddisfatta da chi difende i propri confini". Poi risponde anche alle domande sul Mes e sul ...Bene lavoro von der Leyen,e Rutte su Tunisia . 'Sulla migrazione da febbraio sono stati compiuti progressi, ma le conclusioni deleuropeo hanno registrato il sostegno di 25 leader non quello di Polonia e ...

Consiglio Ue, niente accordo sui migranti. Mediazione Meloni su mandato di Michel - Politica Agenzia ANSA

Al termine del vertice dei Ventisette, la presidente del Consiglio commenta il no di Polonia e Ungheria all'accordo finale sui migranti: "Non sono insoddisfatta da chi difende i propri confini". Poi r ...Bruxelles, 30 giu. (askanews) - 'Non sono mai delusa da chi difende i propri interessi nazionali'. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al ...